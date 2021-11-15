Вячеслав Фетисов — о поражении России: Хорватия сильнее по классу. Надо забыть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал результат матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Россияне не смогли занять 1-е место в группе квалификации, теперь они сыграют в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2022.



Единственный мяч хорваты забили благодаря автоголу защитника сборной России Фёдора Кудряшова.



«Молодцы, несчастный случай… бывает. Давление в течение игры приводит к таким нелепым ошибкам. Надо готовиться к стыковым матчам, забыть, наверное, ничего уже не сделаешь. Сборная Хорватии по классу нас сильнее. Могли 10 минут потерпеть и выйти дальше. Да, надо ставить игру. Матчи в стыках дадут шанс посмотреть, что на самом деле происходит в нашей сборной. Я бы не стал сейчас переживать, уже ничего не сделаешь. Надо готовиться к новому вызову. А там всё будет понятно: соперники другого уровня, напряжение тоже другое», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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