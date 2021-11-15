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Ван Гал неудачно упал, он будет руководить сборной Нидерландов в инвалидном кресле

Ван Гал неудачно упал, он будет руководить сборной Нидерландов в инвалидном кресле
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал получил повреждение, находясь в расположении национальной команды. 70-летний специалист упал, когда ставил свой велосипед на парковку, сообщает журналист Джероен Каптейнс.

Из-за повреждения ван Гал руководил тренировкой сборной Нидерландов, находясь в гольф-карте. Специалист отказался покинуть расположение национальной команды. Он будет руководить сборной Нидерландов в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Норвегии из инвалидного кресла.

Шесть лет назад ван Гал перенёс операцию на бедре. Именно его он травмировал.

Сборная Нидерландов завершит квалификацию домашним матчем с командой Норвегии. Нидерланды возглавляют турнирную таблицу, набрав 20 очков. У Турции и Норвегии по 18 очков. Турецкая команда завершит отборочный турнир гостевым матчем с Черногорией.

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