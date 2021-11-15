Хавбек ЦСКА Яка Бийол может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.



По информации источника, в услугах 22-летнего словенского футболиста заинтересован «Галатасарай». Руководство турецкого клуба намерено связаться с представителями игрока после перерыва на международные матчи. Отмечается, что сам Бийол уже выразил готовность перейти в «Галатасарай».



Напомним, Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне словенский футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Бийол вызывается в национальную команду Словении.

«Галатасарай» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (30).