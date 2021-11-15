Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии в матче с Сербией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение форварда команды Криштиану Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Сербии. Встреча закончилась победой сербов 2:1. Они завоевали прямую путёвку на ЧМ-2022, а Португалия сыграет в стыковых матчах.



После финального свистка Роналду что-то экспрессивно говорил Сантушу. При этом форвард выглядел раздражённо.



«Роналду говорил, что в матче с Сербией он забил на последней минуте гол, но его не засчитали. Всё нормально, он был раздражён. После игры никто не будет объяснять, что произошло или нет», — цитирует тренера A Bola.



В первом матче команд, который закончился со счётом 2:2, судьи не засчитали гол Роналду на последних минутах. Защитник сербов выбил мяч на линии ворот. Но повтор показал, что мяч пересёк линию.

Новость по теме Эмоции Роналду после поражения Португалии от Сербии, которое отправило его сборную в стыки