Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии в матче с Сербией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение форварда команды Криштиану Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Сербии. Встреча закончилась победой сербов 2:1. Они завоевали прямую путёвку на ЧМ-2022, а Португалия сыграет в стыковых матчах.
После финального свистка Роналду что-то экспрессивно говорил Сантушу. При этом форвард выглядел раздражённо.
«Роналду говорил, что в матче с Сербией он забил на последней минуте гол, но его не засчитали. Всё нормально, он был раздражён. После игры никто не будет объяснять, что произошло или нет», — цитирует тренера A Bola.
В первом матче команд, который закончился со счётом 2:2, судьи не засчитали гол Роналду на последних минутах. Защитник сербов выбил мяч на линии ворот. Но повтор показал, что мяч пересёк линию.
- 15 ноября 2021
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