Иванов: если Карпин попросит перенести тур — «Урал» пойдёт навстречу. Это резонно

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на предложение перенести один или несколько туров Российской Премьер-Лиги ради стыковых матчей сборной России.

«Если Валерий Карпин попросит перенести 22-й тур, то «Урал» пойдёт навстречу. Три дня для подготовки… Это резонно, если тренер попросит и надо будет переносить. Это важнейший матч. Мы все хотим, чтобы наша сборная побеждала, попадала на крупные международные турниры. Для нас очень важен результат, поэтому, как мне кажется, все клубы пойдут навстречу сборной», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее известный тренер Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.