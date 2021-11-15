Златан Ибрагимович грубым ударом сбил защитника Испании, но избежал красной карточки

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отличился неспортивным поведением в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Испанией (0:1).
Во время стандартного положения Ибрагимович жёстко сыграл против защитника испанцев Сесара Аспиликуэты. Игрок «Милана» грубо ударил Аспиликуэту плечом и упал на газон, сделав вид, что его самого толкнули. Арбитр матча Феликс Брих показал Златану жёлтую карточку.
Аспиликуэта несколько минут не поднимался с газона, но после матча сообщил, что с ним всё в порядке. Арбитры VAR не стали проверять эпизод на предмет красной карточки.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
Напомним, сборная Испании минимально обыграла шведов благодаря голу Альваро Мораты в концовке встречи. Команда Луиса Энрике набрала 19 очков и заняла 1-е место в своей группе. Швеция с 15 очками осталась на 2-м месте. Теперь шведы сыграют в стыковых матчах.
- 15 ноября 2021
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