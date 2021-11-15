Футбольный агент рассказал, как предлагал «Ростову» экс-полузащитника «Барселоны»

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что предлагал экс-полузащитника «Барселоны» Арду Турана «Ростову», но не получил ответа от спортивного директора российского клуба.
«У Арды Турана закончился контракт с «Барселоной» и, по-моему, с «Башакшехиром» тоже закончился. Он вообще свободным был и хотел доказать, что может играть. Все его критиковали в прессе, были у него неприятные ситуации в ночном клубе. «Ростов» искал левого вингера, левого хава. Я отправил Рыскину смску, но никак не отреагировали.
Он хотел 500 тысяч в год. На 5 месяцев – 250 тысяч», — сказал Арутюнов в видео на YouTube-канале oSporteTV.
Напомним, Туран начинал профессиональную карьеру в «Галатасарае». В 2011 году хавбек перешёл в мадридский «Атлетико», а через четыре года стал игроком «Барселоны». Спустя три сезона Туран перешёл в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды. Сейчас игрок защищает цвета «Галатасарая».
- 15 ноября 2021
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