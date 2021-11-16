Белотти о попадании в стыки: нападающие сборной Италии должны взять на себя часть вины

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти высказался о том, что команде не удалось выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе. Напомним, в заключительном туре отборочной стадии Италия сыграла вничью с Северной Ирландией со счётом 0:0.

«Есть большая горечь и разочарование, потому что квалификация была в наших руках, но иногда футбол может так складываться. Это очень обидно. Нападающие должны взять на себя часть вины не только сегодня, но и за то, что мы не смогли реализовать свои шансы против Швейцарии. У нас было так много возможностей за последние несколько игр, и мяч просто не хотел попадать в ворота. К сожалению, владение мячом мало что значит, если мяч не попадает в сетку. На мой взгляд, это в значительной степени физическая проблема, поскольку у нас было так много травм, и мы играем практически два года без перерыва. Нам пришлось внести так много изменений, теряя игроков и вызывая других. Это знак, что нам нужно перезарядить батареи и быть готовыми к марту», — приводит слова Белотти Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, вторые — 28-29 марта.