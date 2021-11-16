Эмре Белезоглу: у меня было очень серьёзное предложение из России
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Главный тренер футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Эмре Белезоглу рассказал, что минувшей осенью мог возглавить один из российских клубов.
«Я собирался пройти стажировку у Маурицио Сарри, но всё стало слишком стремительно развиваться. Сначала у меня была встреча со сборной Турции. До того, как оказался в «Башакшехире», я получил очень серьёзное предложение из России. Но, приехав в «Истанбул», я отложил всё это в сторону. Очень рад, что возглавил этот клуб», — приводит слова Белезоглу издание Hurriyet.
Напомним, Белезоглу стал главным тренером футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» в октябре 2021 года. Под его руководством команда уже успела провести четыре матча и добыть в них четыре победы.
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