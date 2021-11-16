«Флуминенсе» хочет вернуть Тьяго Силву
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Бразильский «Флуминенсе» заинтересован в подписании центрального защитника «Челси» Тьяго Силвы ближайшим летом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, южноамериканский клуб уже начал переговоры с агентом Силвы. При этом сам 37-летний защитник желает остаться в «Челси» и в ближайшие недели начнёт обсуждать с лондонцами продление контракта, который истекает летом 2022 года. Тьяго может остаться в клубе ещё на год.
Силва делал свои первые шаги в футболе в академии «Флуминенсе» и выступал за клуб с 2006 по 2009 год. В Лондон опытный бразилец перебрался в августе прошлого года, до этого он провёл восемь лет в «ПСЖ».
В этом сезоне на счету Силвы 8 матчей и 1 гол в английской Премьер-лиге.
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