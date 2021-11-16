Червиченко: про чемпионат мира сборной России нужно забыть. Миссия невыполнима

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России в стыковых матчах квалификации на чемпионат мира – 2022. Напомним, команда Валерия Карпина заняла второе место в группе, уступив прямую путёвку на ЧМ сборной Хорватии в последнем матче группового этапа.

«Есть цикл американских фильмов «Миссия невыполнима» — это про нас. Шансы? Он у нас был. Теперь шансов в три-четыре раза меньше, чем были в матче с Хорватией. Про чемпионат мира нужно забыть и принять за должное, что мы никуда не едем. Из всех команд, с кем мы могли бы побороться, даже преодолев эту трусость, мы можем победить Северную Македонию, Шотландию или Уэльс. Про остальных можно забывать, сборная России их не пройдёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.