Азар провёл тренировку с «Реалом» в свой выходной

Во вторник, 16 ноября, «Реал» провёл тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата Испании с «Гранадой» (21 ноября).



Игрокам, вернувшимся из сборных, тренерский штаб предоставил отдых, остальные футболисты тренировались по расписанию. При этом к ним по собственному желанию присоединился полузащитник Эден Азар, который вернулся из расположения сборной Бельгии, пишет в своём «твиттере» журналист Карлос Родригес.



Напомним, сегодня Бельгия закроет квалификацию на чемпионат мира – 2022 матчем с Уэльсом. Так как бельгийцы уже обеспечили себе путёвку в Катар, главный тренер Роберто Мартинес разрешил Азару и некоторым другим игрокам досрочно вернуться в свои клубы.



После перехода в «Реал» летом 2019 года Азар регулярно вылетает из строя из-за травм и пропустил большое количество матчей. В текущем сезоне бельгиец провёл за клуб из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге, в которых голов не забил, но отметился одной результативной передачей.

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