Азар провёл тренировку с «Реалом» в свой выходной

Во вторник, 16 ноября, «Реал» провёл тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата Испании с «Гранадой» (21 ноября).
Игрокам, вернувшимся из сборных, тренерский штаб предоставил отдых, остальные футболисты тренировались по расписанию. При этом к ним по собственному желанию присоединился полузащитник Эден Азар, который вернулся из расположения сборной Бельгии, пишет в своём «твиттере» журналист Карлос Родригес.
Напомним, сегодня Бельгия закроет квалификацию на чемпионат мира – 2022 матчем с Уэльсом. Так как бельгийцы уже обеспечили себе путёвку в Катар, главный тренер Роберто Мартинес разрешил Азару и некоторым другим игрокам досрочно вернуться в свои клубы.
После перехода в «Реал» летом 2019 года Азар регулярно вылетает из строя из-за травм и пропустил большое количество матчей. В текущем сезоне бельгиец провёл за клуб из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге, в которых голов не забил, но отметился одной результативной передачей.
- 16 ноября 2021
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
14:58
-
14:49
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
14:14
-
13:48
-
13:37
-
13:22
-
13:07