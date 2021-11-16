Гарет Бэйл получил травму в расположении сборной Уэльса

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил повреждение в расположении национальной команды, сообщает AS.



По информации источника, у игрока выявлено повреждение икроножной мышцы. Бэйл не поможет сборной Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бельгией и досрочно отправится в «Реал», чтобы пройти углублённое медицинское обследование.



Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Эта игра стала для валлийского футболиста 100-й в составе национальной команды.



Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Уэльс — Бельгия состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Начало встречи — в 22:45 мск.

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