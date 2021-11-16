«Эвертон» заинтересован в трансфере защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Калум Чемберс может зимой покинуть «Арсенал». В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Эвертон», сообщает The Sun.



По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета не хочет отпускать защитника, но признаёт, что ему нужна регулярная игровая практика. Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за £ 5 млн (около € 5,9 млн), поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с «Арсеналом».



Чемберс выступает за «канониров» с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона» за € 20,2 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провёл два матча и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:

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