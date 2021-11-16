Молодёжные сборные России и Испании опубликовали стартовые составы на матч отбора на ЧЕ
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Сегодня, 16 ноября, в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года среди футболистов до 21 года встречаются команды России и Испании.
Национальные команды объявили стартовые составы на противостояние:
Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичёв, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.
Испания: Ахирресабала, Гонсалес, Мондрагон, Санмартин, Торрихо, Парис, Имас, Тирапу, Сьенфуэгос, Мартин, Ортега.
Сборная России набрала 12 очков в пяти матчах. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. У национальной команды Испании 15 очков. Испанцы занимают 1-е место в турнирной таблице. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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