Молодёжные сборные России и Испании опубликовали стартовые составы на матч отбора на ЧЕ

Сегодня, 16 ноября, в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года среди футболистов до 21 года встречаются команды России и Испании.

Национальные команды объявили стартовые составы на противостояние:

Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичёв, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.

Испания: Ахирресабала, Гонсалес, Мондрагон, Санмартин, Торрихо, Парис, Имас, Тирапу, Сьенфуэгос, Мартин, Ортега.

Сборная России набрала 12 очков в пяти матчах. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. У национальной команды Испании 15 очков. Испанцы занимают 1-е место в турнирной таблице. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.