Технический директор «Барселоны» Планес покинул клуб

54-летний испанский функционер Рамон Планес, занимавший должность технического директора «Барселоны», покинул клуб, сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.



По информации источника, стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который истекал 30 июня 2022 года.



Ранее сообщалось, что появление Хави на должности главного тренера каталонцев могло повлиять на принятие этого решения. Планес пришёл в клуб в 2018 году во время правления Хосепа Марии Бартомеу, чтобы практиковать в качестве помощника Эрика Абидаля.



При этом нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта оказывал Планесу абсолютную поддержку. Хави видит на должности технического директора своего бывшего партнёра по команде – экс-защитника Карлеса Пуйоля.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

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