Солдаты вторглись в отель сборной Танзании на Мадагаскаре
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Военные вторглись в отель в Антананариву, в котором проживали футболисты сборной Танзании по футболу. Об этом сообщила федерация футбола страны в «твиттере».
По информации источника, солдаты оказались в гостинице сборной Танзании на Мадагаскаре и разместились в коридоре номеров игроков с оружием в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира со сборной Мадагаскара. Солдаты утверждали, что в национальной команде Танзании есть случаи заболевания коронавирусом.
Матч между Танзанией и Мадагаскаром завершился со счётом 1:1. Голом в составе гостей отметился Симон Мсува, в составе хозяев — Хаким Абдулах. На 83-й минуте главный арбитр матча удалил с поля защитника сборной Мадагаскара Паскаля Разаканантенайна.
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