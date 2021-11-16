Солдаты вторглись в отель сборной Танзании на Мадагаскаре

Военные вторглись в отель в Антананариву, в котором проживали футболисты сборной Танзании по футболу. Об этом сообщила федерация футбола страны в «твиттере».

По информации источника, солдаты оказались в гостинице сборной Танзании на Мадагаскаре и разместились в коридоре номеров игроков с оружием в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира со сборной Мадагаскара. Солдаты утверждали, что в национальной команде Танзании есть случаи заболевания коронавирусом.

Матч между Танзанией и Мадагаскаром завершился со счётом 1:1. Голом в составе гостей отметился Симон Мсува, в составе хозяев — Хаким Абдулах. На 83-й минуте главный арбитр матча удалил с поля защитника сборной Мадагаскара Паскаля Разаканантенайна.