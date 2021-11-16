Украина и Босния и Герцеговина опубликовали стартовые составы на матч отбора на ЧМ
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Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.
Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:
Украина: Бущан, Матвиенко, Степаненко, Забарный, Соболь, Зинченко, Малиновский, Тымчик, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.
Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.
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