Украина и Босния и Герцеговина опубликовали стартовые составы на матч отбора на ЧМ

Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.

Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:

Украина: Бущан, Матвиенко, Степаненко, Забарный, Соболь, Зинченко, Малиновский, Тымчик, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.



