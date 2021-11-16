Сборная России U21 обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года молодёжная сборная России U21 принимала сверстников из Испании. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.
На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» и сборной России U21 Константин Тюкавин. Результативную передачу отдал полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев.
Сборная России U21 набрала 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Испания (15) занимает 1-е место, опережая российскую команду по разнице мячей. В следующем матче отбора сборная России сыграет с Мальтой, а Испания проведёт встречу с Литвой. Обе игры состоятся 25 марта 2022 года.
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