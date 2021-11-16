«Арсенал» заинтересован в подписании Йовича в качестве альтернативы Влаховичу

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах сербского игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает The Sun.



По информации источника, «канониры» попытаются зимой приобрести серба. Ранее «Арсенал» предпринимал попытки купить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, однако он отказался от предложения английского клуба. Именно это сподвигло руководство «канониров» обратиться к кандидатуре Йовича.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:

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