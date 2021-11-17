Босния и Герцеговина — Украина: Довбик увеличил преимущество гостей

Сегодня, 16 ноября, проходит матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Украины и Боснии и Герцеговины.

На 79-й минуте форвард сборной Украины Артём Довбик увеличил преимущество гостей. Артём легко переиграл голкипера Боснии, пробив в нижний угол. VAR подтвердил взятие ворот.

На момент выхода этой новости в параллельном матче группы D Финляндия — Франция счёт 2:0 в пользу французов. Таким образом, Украина пока что обходит команду Финляндии в борьбе за право попасть в стыковые игры. Франция заняла первое место и выступит на чемпионате мира, а Босния и Герцеговина уже не претендует на выход в финальную стадию.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.