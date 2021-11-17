«Ботафого» и «Флуминенсе» хотят подписать Марсело на правах свободного агента

Защитник «Реала» Марсело может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает AS с ссылкой на Torcedores.com.
По информации источника, игрок пока что не продлил контракт с мадридским клубом, который истекает летом 2022 года. В услугах 33-летнего защитника заинтересованы бразильские «Флуминенсе», воспитанником которого Марсело и является, и «Ботафого». Представители «Флуминенсе» уже контактировали с окружением игрока.
Марсело играет за «Реал» с 2007 года, куда перешёл из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. За это время он сыграл 532 матча в «сливочной» футболке, забил 38 голов и отдал 101 результативную передачу. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразилец принял участие в трёх матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:
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