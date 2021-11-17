Петраков после попадания сборной Украины в стыки поблагодарил Францию за порядочность

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал попадание команды в стыковые матчи и выразил благодарность Франции.

«Плей-офф? Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Что будет дальше – не знаю. Ничего не могу ответить. Мы сделали всего 50% от того, что нужно. Сейчас будет жеребьёвка, там очень тяжелый плей-офф. Я знаю одно – ребята никого не боятся. У нас собрался очень сильный коллектив. Кто бы то ни был, у нас одна цель – поехать в Катар.

Благодарность Франции? Я сейчас всё решу с президентом, потому что не знаю, как это делается. Думаю, телеграмму отправить надо, поблагодарить за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе. Поздравляю всю Украину и до свидания!», — приводит слова Петракова Футбол 24.

Напомним, сборная Украины в заключительном туре обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 2:0 и попала в стыковые матчи. Сборная Франции,, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).