Депай и Кейн стали лучшими бомбардирами отбора ЧМ-2022

Нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшим бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обе футболиста забили по 12 голов.
Отметим, сборные Нидерландов и Англии заняли первые места в своих группах и напрямую вышли на ЧМ-2022.
Сборные, которые заняли второе места в своих группах, будут поспорят за путевку на ЧМ-2022 в стыковых играх. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сыграют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.
Игры стыкового турнира ЧМ в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
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