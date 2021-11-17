Депай и Кейн стали лучшими бомбардирами отбора ЧМ-2022

Нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшим бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года.

Обе футболиста забили по 12 голов.

Отметим, сборные Нидерландов и Англии заняли первые места в своих группах и напрямую вышли на ЧМ-2022.

Сборные, которые заняли второе места в своих группах, будут поспорят за путевку на ЧМ-2022 в стыковых играх. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сыграют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.

Игры стыкового турнира ЧМ в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.