Лионель Месси поделился эмоциями после ничьей в матче с Бразилией

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Бразилию. Встреча состоялась в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио» и завершилась со счётом 0:0.



Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после матча.



«Это был очень интенсивный матч. Я в порядке, иначе бы я не играл, но было нелегко подстроиться под ритм встречи. С самого начала мы были убеждены, что сможем победить, но у нас не получилось. Важно то, что мы в порядке, мы не проиграли и продолжаем расти», – цитирует Месси «твиттер» сборной Аргентины.



Месси вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут.



Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице группы, набрав 35 очков. Команда ещё не проигрывала в отборе на ЧМ-2022.



Сборная Аргентины, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 29 очков. Аргентинцы прервали трёхматчевую победную серию в отборе на ЧМ-2022.



В следующем матче сборная Бразилии встретится с Эквадором, а Аргентина проведёт матч с Чили. Обе игры пройдут 27 января.