«Криштсун Пакналду». Эвра показал обработанные фото Криштиану Роналду и Пак Чжи Суна
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём «инстаграме» опубликовал обработанные фото экс-одноклубников — Пак Чжи Суна и Криштиану Роналду.
«Криштсун Пакналду», — написал Эвра.
Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра.
Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. На счету защитника 273 матча и 7 голов за манкунианцев. Пак Чжи Сун играл за «красных дьяволов» с 2005 по 2012 год (134 матча, 19 голов).
Криштиану Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В турнирной таблице АПЛ «МЮ» занимает шестое место.
Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Новость по темеПатрис Эвра — Алексу Фергюсону: я никогда вас не боялся
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
08:56
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
Партнерский контент