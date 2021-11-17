«Криштсун Пакналду». Эвра показал обработанные фото Криштиану Роналду и Пак Чжи Суна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём «инстаграме» опубликовал обработанные фото экс-одноклубников — Пак Чжи Суна и Криштиану Роналду.

«Криштсун Пакналду», — написал Эвра.

Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра.

Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. На счету защитника 273 матча и 7 голов за манкунианцев. Пак Чжи Сун играл за «красных дьяволов» с 2005 по 2012 год (134 матча, 19 голов).

Криштиану Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В турнирной таблице АПЛ «МЮ» занимает шестое место.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.