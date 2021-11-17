Депай: горжусь сборной Нидерландов. Мы сделали то, что должны были

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды в матче отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 с национальной командой Норвегии (2:0).
«Горжусь нашей сборной Нидерландов. После матча с Черногорией у нас была продуктивная беседа, все игроки были готовы к этому вечеру. Мы были лучшей командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Можно было бы забить больше, мы были очень инициативными», — цитирует Депая пресс-служба УЕФА.
Напомним, нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшим бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года. Оба футболиста забили по 12 голов.
Благодаря победе в матче с Норвегией Нидерланды заняли 1-е место в отборочной группе и напрямую квалифицировались на чемпионат мира в Катаре.
- 17 ноября 2021
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
08:56
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38