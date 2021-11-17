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Депай: горжусь сборной Нидерландов. Мы сделали то, что должны были

Депай: горжусь сборной Нидерландов. Мы сделали то, что должны были
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды в матче отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 с национальной командой Норвегии (2:0).

«Горжусь нашей сборной Нидерландов. После матча с Черногорией у нас была продуктивная беседа, все игроки были готовы к этому вечеру. Мы были лучшей командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Можно было бы забить больше, мы были очень инициативными», — цитирует Депая пресс-служба УЕФА.

Напомним, нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшим бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года. Оба футболиста забили по 12 голов.

Благодаря победе в матче с Норвегией Нидерланды заняли 1-е место в отборочной группе и напрямую квалифицировались на чемпионат мира в Катаре.

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