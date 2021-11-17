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Хосе Саломон Рондон может перейти в «Сивасспор»

Хосе Саломон Рондон может перейти в «Сивасспор»
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Венесуэльский форвард «Эвертона» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 32-летнему нападающему проявляет «Сивасспор», сообщает Fanatik. Турецкий клуб хотел бы оформить трансфер в январе.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард провёл 7 матчей, но результативными действиями не отметился.

Вторую часть сезона-2020/2021 Рондон провёл в России, выступая за московский ЦСКА на правах аренды. В 13 матчах во всех турнирах ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее в чемпионате России он также выступал за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит».

Видеообзор матча «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»

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