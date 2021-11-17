Гришин: рано говорить, что ребята из молодёжки могут феерить в первой сборной

Бывший футболист ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Гришин прокомментировал результат матча молодёжной сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).



«Была очень хорошая игра. В матче с Испанией наша молодёжка владела инициативой, ребята смотрелись уверенно. Да, сборная России выиграла со счётом 1:0, но у ребят были ещё моменты. Выиграли абсолютно по праву, победа по такой игре закономерна.



Только Карпина надо спрашивать, кто из игроков молодёжки готов к вызову в основную команду, кого он видит в составе. Как бы мы не хотели, молодёжная и национальные сборные — это разные истории. Взрослый и юниорский футбол — это две разные категории. С другой стороны, ребята, многие ребята из молодёжной сборной России играют в своих командах в Премьер-Лиге.



Наверное в этой молодёжке уже есть ребята, которые готовы если не играть, то точно вызываться в национальную сборную России. Есть те, кого можно подтягивать к основе. Те же Тюкавин и Агаларов, которые забивают голы, Марадишвили, Умяров. Говорить о том, что их вызовут, и они сразу будут феерить в первой сборной, ещё рано. Думаю, им стоит дать им шанс, чтобы они привыкали к обстановке в первой команде. В марте увидим, кого Валерий Георгиевич вызовет на сборы», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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