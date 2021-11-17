Ван Гал: завершил бы карьеру, если бы Нидерланды не вышли на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после победы над Норвегией (2:0) и выхода на ЧМ-2022 признался, что завершил бы карьеру, если бы его команда не сумела квалифицироваться на турнир в Катаре.

Благодаря победе над Норвегией голландцы заняли первое место в группе. При этом оба гола команда забила лишь в конце встречи, а в случае поражения заняла бы третье место в группе.

«Да, после такого (речь о поражении. — Прим. «Чемпионата») я бы уже не возвращался к работе. Я всегда говорил, что хочу тренировать сборную, а не клуб. Был ряд сборных, которые хотели меня нанять. Но это была бы моя последняя работа. Было бы не очень весело, если бы мы не прошли квалификацию», — цитирует ван Гала Voetbal International.

Контракт ван Гала рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. 70-летний специалист уже возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Предыдущим местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.