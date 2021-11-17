Ван Гал: завершил бы карьеру, если бы Нидерланды не вышли на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после победы над Норвегией (2:0) и выхода на ЧМ-2022 признался, что завершил бы карьеру, если бы его команда не сумела квалифицироваться на турнир в Катаре.
Благодаря победе над Норвегией голландцы заняли первое место в группе. При этом оба гола команда забила лишь в конце встречи, а в случае поражения заняла бы третье место в группе.
«Да, после такого (речь о поражении. — Прим. «Чемпионата») я бы уже не возвращался к работе. Я всегда говорил, что хочу тренировать сборную, а не клуб. Был ряд сборных, которые хотели меня нанять. Но это была бы моя последняя работа. Было бы не очень весело, если бы мы не прошли квалификацию», — цитирует ван Гала Voetbal International.
Контракт ван Гала рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. 70-летний специалист уже возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Предыдущим местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.
- 17 ноября 2021
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:34
-
14:20
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:47
-
13:39
-
13:28
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:06
-
12:18
-
12:16
-
12:02
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:23
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15