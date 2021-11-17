«Вместе мы — сила». Зинченко отреагировал на победу сборной Украины над боснийцами
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на победу команды в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022. Зинченко стал автором одного из голов.
«Вместе мы — сила», — написал Зинченко в своём «инстаграме».
По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).
Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Также в стыковых матчах примет участие сборная России.
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