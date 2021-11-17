Месси — о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2022: вишенка на торте этого особенного года
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года.
«Я только что приземлился в Париже, испытывая огромную радость оттого, что добился своей цели — пройти отбор на чемпионат мира в Катаре. Несомненно, это вишенка на торте этого особенного года, который мы провели со сборной. Ещё раз благодарю за всю ту любовь, которую вы дарите нам. В январе, если бог будет благосклонен, мы вновь увидимся.
Теперь пришло время сменить акцент, потому что я всё ещё хочу продолжать бороться за достижение целей с «ПСЖ». До 2022 года осталось всего полтора месяца, и я хотел бы завершить этот год наилучшим образом. Обнимаю всех!» — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».
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