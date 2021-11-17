Дани Алвес прокомментировал возвращение в «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес поделился эмоциями после возвращения в клуб.



«Это же моя мечта! Давно хотел оказаться в «Барселоне». Мог бы выполнять свои функции за бесплатно, если того потребовала ситуация. Всё что угодно. Моя цель – дать команде радость и энтузиазм. Миссия Хави – моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб», – сказал Алвес на пресс-конференции.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента. В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.