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Дани Алвес прокомментировал возвращение в «Барселону»

Дани Алвес прокомментировал возвращение в «Барселону»
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Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес поделился эмоциями после возвращения в клуб.

«Это же моя мечта! Давно хотел оказаться в «Барселоне». Мог бы выполнять свои функции за бесплатно, если того потребовала ситуация. Всё что угодно. Моя цель – дать команде радость и энтузиазм. Миссия Хави – моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб», – сказал Алвес на пресс-конференции.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента. В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

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