Психолог объяснил, на что рассчитывал Карпин, когда говорил о возможном уходе из сборной

Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение о словах наставника сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

«Слова Карпина о возможном уходе из сборной? На самом деле Карпин хотел сказать: «Я не хочу принимать решение, пусть меня попросят». Своим поведением тренер хотел добиться одной цели — чтобы вся страна умоляла его остаться. А потом он сказал бы: «Ну вы понимаете, я же ведь не хотел, но вы ж все меня попросили».

Затем тренер снова начал философствовать, пытаясь уйти от конкретного ответа: может, я сделаю так, а может, иначе. Голова в этот момент двигалась вправо-влево, руки – вперёд-назад. Водички попил, потому что нервничал. Это попытка уйти от конкретного ответа нужна, чтобы ему дали прямую рекомендацию — работай со сборной.

Вы знаете, что он с тем же успехом был бы рад, если бы его уволили? Карпину важно уйти от ответственности: он согласен и уйти, и остаться: главное — чтобы решили за него. Это классический «плакатер»: человек, который хочет, чтобы за него всё сделали. Конечно, он больше хочет, чтобы все пали на колени и умоляли его остаться. Но его почти также устроит увольнение — в таком случае он скажет: «Я мог, был такой-то результат, но меня уволили». И опять будет в дамках», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.