«Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога

По возвращении из Сплита, где сборная России уступила Хорватии прямую путёвку на ЧМ-2022, Валерий Карпин дал большое интервью коллегам из «Коммент.Шоу». Тренер говорил много и откровенно. Но самый шок – заявление Карпина о том, что он не уверен в продолжении работы со сборной. Журналисты «Чемпионата» уже писали на эту тему. Есть мнение, что интервью Карпина – попытка мотивировать игроков или что с тренером надо продлить контракт прямо сейчас. Но есть и другие точки зрения. Мы попросили разобраться в интервью Карпина спортивного психолога Вадима Гущина. Он высказал своё мнение, рассматривая слова и поведение Карпина именно как психолог.

Вадим Гущин — доктор медицинских наук. Психолог работал со многими ведущими российскими спортсменами, например, с бронзовым призёром Олимпийских Игр конькобежкой Варварой Барышевой, чемпионкой мира по фехтованию Виолеттой Колобовой, олимпийской чемпионкой по теннису Екатериной Макаровой, теннисистом Михаилом Южным.Также Гущин возглавляет занимающуюся проблемами изоляции экипажей лабораторию социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП).

Следующие два абзаца — про психологию, но, поверьте, они важны для понимания Карпина

— Существуют так называемые стили коммуникации, в том числе в стрессовых ситуациях — начал Гущин. – Есть, например, стиль «компьютер»: человек вообще никаких эмоций и чувств не проявляет, ни на кого не нападает, сам не защищается — просто передаёт информацию. Никакого отношения этот стиль к Валерию Карпину не имеет. Следующий стиль — «блеймер». Это когда человек, с одной стороны, обвиняет, нападает, конфликтует, а с другой — у него есть инициативы и он их предлагает. Пример поведения «блеймера»: «Вы мне не мешайте, я знаю, как справиться». И этот стиль тоже не имеет никакого отношения к Валерию Георгиевичу. Про четвёртый стиль говорить не буду — там вообще близко к патологии. Третий стиль — «плакатер». Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность (причём делает это с удовольствием), готов рассказать вам всё в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал. Всё это затевается ради одного — получить внешнюю поддержку и одобрение. Пример: «Смотрите, как я нуждаюсь в вашей помощи и поддержке. Я же вам всё рассказал, видите, как мне было трудно, как мне было горько? Я хотел как лучше… Мне не помогли и меня не поддержали. Я, конечно, виноват, но давайте вы мне поможете?»



Почему Карпин и Слуцкий любимы журналистами? Они много рассказывают: вот это было поэтому, этот сказал то, этот убежал туда, а этого я вызвал поэтому — всё идёт через призму «я». Далее идут жалобы: тут было трудно, это было невозможно, здесь было поле, этот сам не захотел, тот туда не побежал. Следом будет покорность судьбе и демонстрация полной самоотдачи: человек будет всячески показывать, что он сделал всё, что только можно было. Эти люди очень хорошо выполняют инструкции, рекомендации свыше, ведь им же нужна поддержка. Сказать «мы с Дзюбой никогда вместе не окажемся» он не может. Вместо этого Карпин скажет: «Почему Дзюбы не будет? Я ему звонил, включил в расширенный список. Если он будет играть, вот тогда он…». «Блеймер», например, сразу скажет: «Да я терпеть его не могу. Он мне не нужен». Следующий момент — отсутствие инициативы и планов. «Плана нет, что будете делать?» – «А я не знаю, я сомневаюсь». Таким людям нужно, чтобы им сказали: «Мы в тебе нуждаемся. Давай мы с тобой подпишем контракт». И, якобы скрипя сердцем, человек это сделает. Это тоже стратегия, связанная с подчинением и послушанием на фоне отсутствия планов инициативы. Всё что угодно, только не конфронтация. Сказать, как Черчесов, про «золотую молодёжь» — он никогда не скажет.

Поражение в Хорватии – что не получилось?

Слова Карпина: «Почему двоякое впечатление от игры? По-моему, однозначное. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат – да, а игры нет. Лучше бы мы проиграли 0:3, чем 0:1 при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 0:3. Мы всё равно проиграли 0:1 – какая разница? Поле? Да при чём здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Всё. То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков. Трусость? Никому не нравится это слово. У любого спросишь, скажет: «Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?». А потом на поле смотришь – никто под мяч не открывается».



Мнение психолога: «Карпин начинает говорить психологическим языком, выступать в роли человека, которым не является по профессии — психологом. Заметьте, тренер начинает крутиться и перемещаться на стуле — он как бы изворачивается: пытается уйти от тех формулировок, которые хочет произнести. В этот момент тренеру хочется сказать: «Все они дураки и трусы». Когда Карпин скрещивает руки в замок — пытается сдержаться. Все его слова не свободно льются из души, а через силу.

Фото: YouТube-канал «Коммент.Шоу»

Все эти жесты говорят об одном — ему хочется сказать проще и грубее. Но он не может позволить себе этого, потому что знает, чем кончил Черчесов. На моём языке это называется «чтение мыслей». Психотерапевты учат: ты не имеешь права читать чужие мысли. Попросту не умеешь, потому что не телепат. Но Карпин это делает. Его слова «проблема одна — в голове» — ни один психотерапевт не имеет права такое сказать. Чтение мыслей — это один из элементов неправильного мышления. Во-первых, мысли не читаешь, во-вторых — обижаешь людей. Откуда он знал, что было в голове у каждого из игроков? Дальше тренер развивает мысль про «боязнь и трусость». Вначале он изворачивается, изо всех сил пытается отказаться от слова «боязнь», но потом всё-таки произносит. Бесконечное движение на стуле — попытка извернуться. Ему и хочется сказать, и колется — в итоге он всё-таки раскалывается и произносит».

Лидеры в сборной, фраза «я – идиот»

Слова Карпина: «Кто должен быть лидером сборной? Знаю, кто должен был вести игру. Но в игре с Хорватией он не был лидером. Все могут быть лидерами. Не надо вести игру, надо открыться и получить. Это могут все. Но в игре с Хорватией этого не делали – начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное».

Мнение психолога: «Про лидеров — очень хороший вопрос и изумительный ответ, характеризующий персонаж. Опять руки в замок — «не скажу, кто лидер, я знаю, но вам не скажу». Всё интервью можно озаглавить этой фразой.



Фраза «я – идиот» — это очень плохой приём, потому что такое никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите «я во всём виноват», имеется в виду: «Я совсем не виноват, но отстань от меня наконец». Ну не верят игроки, когда он им так говорит – они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так уж и быть, возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глаза Карпина бегают в этот момент. Они идут в воспоминания, затем переносятся на будущее.

Фото: Youtube-канал «Коммент.Шоу»

Становится понятно, что слова были неискренними. Они и не могут быть искренними, потому что человек не может на полном серьёзе такое про себя сказать. Опять руки скрестил. Бесконечные противоречия. Внешняя открытость при внутренней закрытости. Руки идут вправо-влево, «открыл-закрыл», он водит ими в воздухе.

Фото: YouТube-канал «Коммент.Шоу»

Карпин именно изворачивается. Он называет себя идиотом — да нет, он умный. Для него этот матч не самый важный. Он всё время якобы берёт на себя, но он берёт слишком много, чтобы это было по-настоящему.



Карпин говорит «мы». Но мы чётко слышим «они», когда тренер говорит, что виноват и называет себя идиотом. На самом деле он говорит о футболистах. «Плакатер» пытается любой ценой избежать открытой конфронтации. Он готов ради избегания конфронтации и получения помощи извне даже взять на себя вину за происходящее. Поведение включает огорчённый грустный вид, демонстрацию искренности и неуверенности, многословие».

Карпин может уйти из сборной?

Слова Карпина: «Меня в большей степени задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали. Договорились с футболистами в сентябре. Когда было нужно показать и попытаться это сделать — мы не сделали. Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю. Думаю. Предположить, что всё [ухожу], — могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?



Сейчас я размышляю. Контракт автоматически продлён до марта. Дедлайн? Неделя. Не знаю, мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Через неделю я скажу, что всё хорошо, а в декабре скажу, что нет, допустим. Если бы в сентябре мне сказали, что за два тура до конца сборная обеспечит стыки с отрывом девять очков от третьего места, то отлично, я бы подписался».

Мнение психолога: «Снова одно и то же: и скажу, и не скажу. На самом деле, Карпин хочет сказать: «Я не хочу принимать решение, пусть меня попросят». Своим поведением тренер хотел добиться одной цели — чтобы вся страна умоляла его остаться. А потом он сказал бы: «Ну вы понимаете, я же ведь не хотел, но вы ж все меня попросили». Ведущие, которые ему суфлируют — это не акулы пера. Они были акулами, когда нападали на Черчесова. Здесь же они разве что песни хвалебные не поют.



Затем тренер снова начал философствовать, пытаясь уйти от конкретного ответа: может, я сделаю так, а может, иначе. Голова в этот момент двигалась вправо-влево, руки – вперёд-назад. Водички попил, потому что нервничал. Эта попытка уйти от конкретного ответа нужна, чтобы ему дали прямую рекомендацию — работай со сборной.

Фото: Youtube-канал «Коммент.Шоу»

Вы знаете, что он с тем же успехом был бы рад, если бы его уволили? Карпину важно уйти от ответственности: он согласен и уйти, и остаться. Главное — чтобы решили за него. Это классический «плакатер»: человек, который хочет, чтобы за него всё сделали. Конечно, он больше хочет, чтобы все пали на колени и умоляли его остаться. Но его почти также устроит увольнение — в таком случае он скажет: «Я мог, был такой-то результат, но меня уволили». И опять будет в дамках».

Ситуация с Дзюбой. Будет ли нападающий вызван на стыковые матчи

Слова Карпина: «С Дзюбой разошлись не по спортивным принципам? Тихо, тихо, тихо. Что значит Дзюбы нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной. Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в основной список. Он сказал – нет, ему надо готовиться.



Может ли быть такое, что вернусь к его кандидатуре перед стыковыми матчами? Может быть, всё может быть. Должен ли он сам выйти на связь? Нет, он должен хорошо играть за «Зенит». В прошлом месяце со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл… Играть хорошо — это быть игроком стартового состава и важным членом своей команды. В октябре играл и забивал, но сказал, что нужно набирать форму. Сейчас, видимо, опять растерял. Либо не набрал. С «Уралом» вышел на тайм, его заменили. Ну, как-то так».

Мнение психолога: «Снова увиливание. Слова Карпина «тихо, тихо, тихо» — показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать – это связано с вами. Дальше тренер идёт по фактам. Вот опять «может быть» — постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмёт Дзюбу. Но он сделает так, чтобы дело было в Дзюбе. В очередной раз скрывает то, что происходит на самом деле. Как только его пытались зацепить этим вопросом, он тут же стал говорить «тихо, тихо, тихо». Заметьте, Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это вообще детский сад».

Карпин развернул ситуацию вокруг сборной? Итоги работы тренера

Слова Карпина: «Я смог развернуть ситуацию вокруг сборной, и это ли не повод, чтобы не сомневаться насчёт продолжения работы до стыковых матчей? В игре с Хорватией я почувствовал разочарование от команды — отсюда и сомнение. Дело не в том, повернулись ко мне болельщики или нет. Да, наверное, повернулись. Не знаю. Вы мне почему-то не верите, но я ничего не читаю, не вижу и не смотрю. Специально, чтобы ничего не знать. Глобально вроде как да — повернулись».



Мнение психолога: «Карпину начинают рассказывать, какой он хороший. Тренер якобы скромно говорит: «Да нет, ну что вы, я не знаю». Совершенно явное лицемерие. Сначала отрицает, а потом говорит: «Да, наверное, повернулись». Это тоже хорошо — он верит в эту лесть. Страна ведь никуда не повернулась. Страна повернулась один раз — во время чемпионата мира – 2018. Тренер изображает, что он якобы не знает, как народ относится к футболу. Знаете, это как девушка, которой говорят: «Ну выйди ты за него замуж» — «Да нет, он не такой». – «Ты ж красавица» — «Да ладно вам, не хвалите вы меня».

Слова Чорлуки и спор с Геничем

Слова Карпина: «Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх? Согласен. Как это побороть? Я не знаю. Как это делать сегодня — не знаю. Я говорил про «какого-то Зидана»? Да, я такой. Ты (обращение к Геничу) — не такой. Если бы ты был таким, то ты тоже, может быть, играл бы в «Спартаке» — а так только в «Амкаре». Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те, у кого полтора, подтянутся к тем, у кого два. Может быть. Не знаю».



Мнение психолога: «Раньше надо было победить трусость, теперь надо яйца, ну и что? Он опять согласен с критикой — готов взять ответственность.



Интересный момент — спор с Геничем. Тут и жесты другие пошли. Тренер всё интервью отнекивался, мол, я такой же — из народа. Здесь же вылезло как раз то, как он на тренировке стал учить вратаря, как играть в воротах. Очень часто говорят: тренер должен убить в себе футболиста. Поймите, чем более великий футболист, тем труднее это сделать. Именно по этой причине в считанных случаях из великих футболистов выходят великие тренеры. Великие тренеры, как правило, это средние и посредственные футболисты в прошлом — в таком случае убивать проще. В данном случае прорезалось: «Игрочишки, вот я это умею, а вы — нет». Жест в форме «круга» — это вы все. Круг — самая простая и цельная фигура. Вот «я», а вот «все». Я вот это всё умею, а вы — нет. Наконец вылезло то, чего он с трудом пытался избежать.

Фото: Youtube-канал «Коммент.Шоу»

Кстати, такого никогда себе не позволял Черчесов: мол, я играл, а они не могут».

Разговор с Кудряшовым после Хорватии

Слова Карпина: «Подходил ли я к Кудряшову после матча? В раздевалке сказал: ладно, ничего, потом поговорим. В аэропорту Федя извинился. Я ему говорю: «Чего извиняться? Это футбол. Бывает».



Мнение психолога: «Важно разобрать поведение Карпина в этой ситуации — он не подошёл к Кудряшову. Футболист сам подошёл к тренеру и извинился. Поймите, если я часть команды, то ценю каждого игрока. Когда игрок сотворил такое, то в момент, когда ему наиболее трудно — а это прямо сразу после игры — тренер должен подойти и утешить. Карпин не стал. И вот когда уже сам Кудряшов к нему обратился, то Карпин такой: «Ну ладно, ну что ты, бывает». Надо было сказать как психолог: «Я не был в твоей ситуации, я в свои ворота не забивал, но в моей жизни наверняка были моменты, когда я делал то, что делать не должен был. За что мне стыдно и больно. Понимаю, что в этой ситуации тебе нужна поддержка. Так вот учти, я с тобой. Это я забил в свои ворота вместе с тобой. Я проиграл вместе с тобой — я такой же, как и ты». Карпин же отреагировал свысока: «Ну что, ну ладно. Такие, как ты, они да — в свои забивают. А я не забиваю».

Миссия Карпина в российском футболе

Слова Карпина: «Моя миссия в российском футболе? Миссия, ага. Какая у меня миссия? Яйца сделать? После Словении я сиял, потому что там они играли в футбол. Это было похоже на футбол. Неидеально, но похоже, потому что мы в своей штрафной играли в касание, а не выбивали мяч».



Мнение психолога: «В ответ на предложение взять на себя ответственность, Карпин сразу возвёл миссию в невозможное — всем яйца приделать. Такое ни один человек не сможет. Снова увиливание.



Типичная фраза Карпина: «Это вы мне скажите». Он часто произносит «ну и?» и «вы мне скажите». Это означает: «Ну дайте мне ответ. Я не хочу на него отвечать». Вся его жестикуляция — кроме одного случая с кругом — как раз пример, что он увиливает от ответов».



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Цель интервью, да и вообще поведения тренера после поражения — снять с себя вину и ответственность, избежав таким образом наказания. Добиться, чтобы «плохое и завистливое общество», раз он такой замечательный, попросило его продолжать работу. А он, может быть, пойдёт навстречу. Это не поведение человека, который способен добавить команде яйца. Это поведение игрока, который может забить красивый гол, но не поведение тренера, который любит, уважает, ценит, а самое главное — знает, как усовершенствовать своих игроков.



Все жесты Карпина типичны для «плакатера»: выглядит взволнованным, несчастным и испытывающим большие проблемы. Он же жалуется. Во время интервью Карпин выглядит постоянно перемещающимся в пространстве, кусающим губы, бесконечно крутящим руками — он предельно взволнован и страдает. Даже на лице написано это страдание.

Фото: YouТube-канал «Коммент.Шоу»

Вот он не хочет это говорить, но ведь должен сказать — в таком случае кусает губы. Вспомните, когда вы кусаете губы? Когда сказать не хочется, но надо. Для меня это гораздо важнее его движений руками и бесконечных вращений на стуле. Это попытка увильнуть, ускользнуть и не стать мишенью. Когда убегают от выстрела, то бегут зигзагом. Это инстинктивное чувство.



Ну и напоследок про образ Карпина. Страдающий тренер пришел на подкаст элегантно одетым и причёсанным. Русые кудри создавали такой близкий образ былинного Иванушки. А модный чёрный кардиган и профессорские очки в тонкой оправе отлично подчеркивали мотив страдания и изящество аргументов.

Фото: YouТube-канал «Коммент.Шоу»

Всё было слишком продумано. А в реальности страдающему просто больно».