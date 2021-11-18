Дзофф – об уходе Роналду из «Ювентуса»: они попросили у него Луну, но он такой же человек

Бывший вратарь сборной Италии и туринского «Ювентуса» Дино Дзофф высказался о текущем положении дел у подопечных Массимилиано Аллегри накануне встречи 13-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио».

«Думаю, «Лацио» и «Юве» покажут интересный футбол. Встреча с Сарри – ещё одна важная деталь. Конечно, мы уже не впервые сталкиваемся с подобным сценарием в футболе. Но, вероятно, в случае победы «Лацио» Маурицио почувствует для себя некоторое удовлетворение.

Уход Роналду? Это вопрос не мудрости, а решений. И в данном случае решающее мнение – у игрока. Так бывает с чемпионами. Давайте посмотрим правде в глаза: он не мог сделать всё это в одиночку. Они попросили у него Луну и этого ожидали. Ошибки быть не может, но он тоже, как и мы, человек», — приводит слова Дзоффа Italy24News со ссылкой на Tuttosport.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур».

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Напомним, встреча «Лацио» — «Ювентус» состоится в субботу, 20 ноября. Начало – 20:00 мск.