Денис Бушуев, который может возглавить «Колос», сравнил украинский клуб с «Хоффенхаймом»

Российский специалист Денис Бушуев, который может возглавить украинский «Колос», рассказал о своем визите в Киев и знакомстве с президентом ковалёвского клуба.

«Где-то две недели назад у меня действительно была встреча с президентом ковалёвского клуба Андреем Засухой. Мы познакомились, поговорили, руководство клуба рассказало о ситуации в команде, целях, задачах. Но каких-то конкретных решений по итогам встречи не было.

Отличный стадион, чисто футбольный, уютный. Но я с ним был знаком уже ранее. Во время учёбы в Киеве бывал в Ковалёвке, когда молодёжная сборная играла с Арменией, был на игре «Колоса» с «Мариуполем». Просматривал также матчи ковалёвцев в интернете. Мне было интересно, как клуб из самых низов поднялся в Премьер-лигу, добился такого успеха и пробился в еврокубки. В Австрии таким был «Ред Булл», в Германии — «Хоффенхайм». Но у них были более солидные финансовые вливания, а украинский клуб поднялся в элиту с более скромными возможностями», — цитирует Бушуева Metaraitings.