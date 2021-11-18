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Полузащитник «Рубина» Олег Шатов приостановил карьеру. Клуб расторг с ним контракт

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов приостановил карьеру. Клуб расторг с ним контракт
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Полузащитник «Рубина» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Футбольный клуб «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне Шатов принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и одной игре в рамках Лиги конференций. Олег Шатов перешёл в стан казанцев в июле 2020 года, суммарно сыграл за «Рубин» 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Также Шатов защищал цвета екатеринбургского «Урала», махачкалинского «Анжи», петербургского «Зенита» и футбольного клуба «Краснодар». За всё время своей игровой карьеры Шатов 44 раза поразил сетку ворот соперника. Олег является трёхкратным чемпионом России.

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