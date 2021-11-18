Олег Шатов прокомментировал уход из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов прокомментировал уход из казанского клуба.
«Я приходил сюда в 30 лет, не 20-летним озорным мальчиком, а уже зрелым игроком, со своим бэкграундом как футболиста, так и человека. Важно было влиться в коллектив, обязательно быть на футбольном поле, помогать не только словами, но и делом. Я считаю, что прошлый год у нас был успешным в плане результата и построения команды. Все, что было связано с нашей командой, это было реально круто. Это был реально хороший опыт для меня. Приход в новую команду – это всегда новый вызов, стресс, переживания. Я первый раз уехал от семьи.
Было, конечно, много положительных моментов, но самое главное, что мы добились результата, показали, что футбольный клуб «Рубин» скорее жив, хотя многие считали иначе. Я уношу отсюда много положительных эмоций, связанных с футболом, командой, городом, людьми, которые меня окружали здесь, с которыми я общался каждый день. Ни про кого не могу сказать плохого слова. Считаю, что и я максимально отдал себя в общении с людьми и ухожу отсюда с высоко поднятой головой. С мыслями, что мог сделать больше. Да, честно признаюсь. Но то, что я сделал для себя, положу в копилку», — цитирует Шатова пресс-служба казанцев.
- 18 ноября 2021
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