Клаудио Раньери: дайте мне Роналду. Для меня он не станет проблемой

Главный тренер английского «Уотфорда» Клаудио Раньери оценил выступления форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану — один из лучших игроков всего мира. Он хорош на поле. Я думаю, много молодых игроков наблюдают за Криштиану, за лучшим игроком мира. Думаю, это делает футбол более привлекательным. Дайте мне Криштиану Роналду, пожалуйста. Дайте его мне. Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты», — сказал Раньери на пресс-конференции, посвящённой игре «Уотфорда» и «Манчестер Юнайтед».

Португалец в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. До этого он защищал цвета туринского «Ювентуса».