Роберто Мартинес: сейчас Азар переживает грустный момент в футбольном смысле

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации, в которой оказался форвард «Реала» Эден Азар. 30-летний нападающий постоянно страдает от травм, а в «Реале» он так и не стал стабильным игроком основного состава.



«Сейчас Азар переживает грустный момент в футбольном смысле. Он всегда был членом команд, которые побеждали. Но сейчас ему никак не удаётся поймать ритм из-за травм. Все говорят о нём, но никто не знает правды», — цитирует тренера Marca.



В текущем сезоне бельгиец провёл за клуб из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге, в которых голов не забил, но отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Азар может покинуть «Реал», чтобы вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в мадридский клуб.