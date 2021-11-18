Дмитрий Гордон заявил, что влиял на выбор главного тренера киевского «Динамо»

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что повлиял на выбор главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу.
«Горжусь тем, что братья Суркисы, принимая решение о назначении Луческу, советовались со мной в том числе. Выбирали тогда из трёх кандидатур: Сергей Ребров, Мирча Луческу и третий, не будем говорить кто. Идея с Луческу была хороша со всех точек зрения: и с точки зрения маркетинга и рекламы, и с точки зрения того, что он профи. Думаю, это было очень хорошее кадровое решение. Я за то, чтобы моя команда побеждала, получала первые места, призы чемпионатов и кубки. Поэтому если Луческу может в этом помочь, если реально помогает, какие вопросы?
Песню про Блохина придумал не я, а журналист Михаил Назаренко. Я только исполнил. Блохин – кумир всей жизни, а тут понятная история. Если Луческу приведёт «Динамо» к каким-то громким победам, обязуюсь спеть песню про него», — сказал Гордон в интервью YouТube-каналу киевского «Динамо».
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