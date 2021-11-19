«Поздравляю». Бернарду Силва оценил фото Александра Зинченко с «Золотым мячом»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сфотографировался с обладателем «Золотого мяча» 1986 года Игорем Белановым и его наградой.

«С одним из трёх украинских обладателей «Золотого мяча», — подписал снимок Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

На пост Александра отреагировали его партнёры по команде. Бернарду Силва оценил фото, написав: «Поздравляю». Жоау Канселу пошутил: «Мой «Золотой мяч».

Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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