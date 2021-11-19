Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поздравляю». Бернарду Силва оценил фото Александра Зинченко с «Золотым мячом»

«Поздравляю». Бернарду Силва оценил фото Александра Зинченко с «Золотым мячом»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сфотографировался с обладателем «Золотого мяча» 1986 года Игорем Белановым и его наградой.

«С одним из трёх украинских обладателей «Золотого мяча», — подписал снимок Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

На пост Александра отреагировали его партнёры по команде. Бернарду Силва оценил фото, написав: «Поздравляю». Жоау Канселу пошутил: «Мой «Золотой мяч».

Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Александр Зинченко: в отборе не осталось проходных соперников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021