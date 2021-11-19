«Мы считаем, что он святой». Ургант – о желании Зобнина пойти на снижение зарплаты

Телеведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант отреагировал на информацию о том, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке».

«Сумасшедший! Безумец! Хайпожор!» — скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография сделана на тренировке, кстати», — сказал Иван Ургант во время телевизионного эфира.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много. До этого стало известно, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.