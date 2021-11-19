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Орлов: у Зобнина зарплата — более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной?

Орлов: у Зобнина зарплата — более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной?
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке».

«Мы никак не можем отменить лимит. Все тренеры говорят: «Отмените лимит!» С 2009 года он у нас. Он ничего не даёт. Но руководство страны, министры говорят: «Нет, надо оставить квоту для наших ребят». Ну вот они и оставляют квоту для наших ребят. У Зобнина зарплата — более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про «Спартак» не говорю. Какая польза? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит. И такая зарплата на Западе — редкость. У Модрича, кажется, 4 миллиона, а он игрок суперкласса, играет в сборной Хорватии.

Мы на берегу должны все организационные проблемы решить до выхода на футбольное поле. Помню, при том же Дюкове «Зенит» процветал. И сейчас продолжает – «Зенит»-то в чемпионате страны всё время на первых ролях. И в сборной вон сколько игроков у «Зенита». И он сам, опираясь на мнение тренеров, говорил: «Да, надо отказаться от лимита». Общественное дело, футбол – это не просто так. Но надо слушать профессионалов», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

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