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Орлов — о словах Карпина: когда тренер растерялся, то это уже не тренер

Орлов — о словах Карпина: когда тренер растерялся, то это уже не тренер
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Лучший игрок сборной России Головин не пел песню про Валеру. Не знаю, какие там у них взаимоотношения, но явно с Головиным, который должен был быть первой скрипкой в этом оркестре под управлением Карпина, не получилось. Почему? Надо разобраться, мы не знаем, в чём причина. Он не взял на себя роль лидера. По какой причине? Он не был активен. Надо быть активным без мяча, убегать от опекунов, предлагать.

Ионов уже в этой команде Карпина ничего не значил в предыдущих матчах, он не играл. Теперь Бакаев – то же самое. Другие были игроки. Карпин сам себе изменил. У него был такой взгляд — это его право, но он ошибся. Я даже не хочу говорить, будет он дальше тренировать или нет – пусть сам Карпин принимает решение, пусть решает РФС, потому что мы же не участвуем в назначениях. А теперь мы даже не можем советовать, что и как.

Карпин говорил искренне (что не знает, останется ли в команде до стыков). Но сейчас одни: «Валера, оставайся». Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе. Он должен спустя 5 дней сказать: «Да, я беру, я знаю, как мы пройдём на чемпионат мира». Вот какая должна быть позиция. А что, мы должны экспериментировать с главным тренером, назначать или нет? Он должен сам заявить о себе», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, после поражения в матче с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться главным тренером сборной России перед стыковыми матчами отбора на ЧМ-2022.

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