Орлов — о словах Карпина: когда тренер растерялся, то это уже не тренер

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Лучший игрок сборной России Головин не пел песню про Валеру. Не знаю, какие там у них взаимоотношения, но явно с Головиным, который должен был быть первой скрипкой в этом оркестре под управлением Карпина, не получилось. Почему? Надо разобраться, мы не знаем, в чём причина. Он не взял на себя роль лидера. По какой причине? Он не был активен. Надо быть активным без мяча, убегать от опекунов, предлагать.

Ионов уже в этой команде Карпина ничего не значил в предыдущих матчах, он не играл. Теперь Бакаев – то же самое. Другие были игроки. Карпин сам себе изменил. У него был такой взгляд — это его право, но он ошибся. Я даже не хочу говорить, будет он дальше тренировать или нет – пусть сам Карпин принимает решение, пусть решает РФС, потому что мы же не участвуем в назначениях. А теперь мы даже не можем советовать, что и как.

Карпин говорил искренне (что не знает, останется ли в команде до стыков). Но сейчас одни: «Валера, оставайся». Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе. Он должен спустя 5 дней сказать: «Да, я беру, я знаю, как мы пройдём на чемпионат мира». Вот какая должна быть позиция. А что, мы должны экспериментировать с главным тренером, назначать или нет? Он должен сам заявить о себе», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, после поражения в матче с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться главным тренером сборной России перед стыковыми матчами отбора на ЧМ-2022.