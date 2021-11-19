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«Локомотив» анонсировал встречу с «Ахматом» роликом с профессиональным бойцом MMA

«Локомотив» анонсировал встречу с «Ахматом» роликом с профессиональным бойцом MMA
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Профессиональный боец MMA Кирилл Крюков снялся в специальном проморолике к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат».

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» состоится завтра, 20 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Старт – в 16:30 мск.

После 14 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 30 очков. «Локомотив» (25) – на четвёртом месте. «Ахмат» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин.

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