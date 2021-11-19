Ярослав Ракицкий не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением об игре московского «Спартака».

«Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул? Вы видели таблицу? Там все конкуренты! Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.



Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Обыграть «Спартак» так крупно (7:1) — это достойно, на всю жизнь запомнится. После 3:1 над «Спартаком» год назад я сказал: «Было видно, что они нас боятся». А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать», — цитирует Ракицкого «Спорт-экспресс».



После 14 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 30 очков. «Спартак» (19) – на девятом месте.