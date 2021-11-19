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Хави: Дани Алвес невероятен, он здорово помогает команде

Хави: Дани Алвес невероятен, он здорово помогает команде
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о подписании контракта с 38-летним бразильским защитником Дани Алвесом. Он вернулся в команду в качестве свободного агента.

«Дани Алвес, что за отличное приобретение! Он невероятен, здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы. Алвес находится в отличном физическом состоянии. Жаль, что он не сможет сыграть до января из-за регламента», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

Бразилец сможет сыграть за команду лишь в 2022 году. При этом он уже приступил к работе с «Барселоной».

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