Хави: Дани Алвес невероятен, он здорово помогает команде

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о подписании контракта с 38-летним бразильским защитником Дани Алвесом. Он вернулся в команду в качестве свободного агента.



«Дани Алвес, что за отличное приобретение! Он невероятен, здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы. Алвес находится в отличном физическом состоянии. Жаль, что он не сможет сыграть до января из-за регламента», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.



В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.



Бразилец сможет сыграть за команду лишь в 2022 году. При этом он уже приступил к работе с «Барселоной».