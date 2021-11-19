Марко Николич: хотелось бы, чтобы русские больше себя уважали

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оценил русскую ментальность.

«В России у меня было очень красивое время. Я полюбил эту страну. Это братский народ, я это чувствовал на улице ежедневно. Российский чемпионат мне нравится. Он очень интересный, есть 8-10 примерно одинаковых команд. В России я себя чувствовал отлично с первого до последнего дня. У меня появилось очень много новых друзей и товарищей. Люди полюбили меня, а я полюбил их.



Не откажусь от работы в России, я уважаю эту страну, ее культуру и историю. Мне хотелось бы, чтобы и русские больше себя уважали. У вас большая страна с большой культурой, традициями, литературой, экономикой. Россия — богатая страна, у вас богатая природа. Спортивные традиции тоже есть. Вы должны менять вещи в спорте, уважать себя, быть номером один.



Не исключаю, что однажды я снова буду работать в России. Или в ближайшее время, или позже», — сказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.